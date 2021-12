Most azt tervezzük, hogy egy uszodát is építünk a sárospataki Iskolakertben. Ez a fejlesztés már összefügg azzal is, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetem létrejöttével Sárospatak egyetemváros lett. Az új tanuszodát a tervek szerint a gimnázium diákjai mellett az egyetem hallgatói is használják majd. Felújítjuk a már emlegetett, ma már éppen 168 éves tornatermet is. Az én időmben ott vívóedzések is voltak, reményeink szerint a felújítás után, a megújult tornateremben újra meg lehet honosítani ezt a sportágat Sárospatakon.

A közelmúltban egy műfüves sportpályával bővült a sátoraljaújhelyi Wáberer Ház. Középen az átadón Wáberer György Fotó: Bódisz Attila