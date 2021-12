2020-ban is folytatódott ez a tendencia, bár a megelőző három esztendőhöz képest mérséklődött a vándorlási veszteség, melyet a járvány miatt bevezetett átmeneti korlátozások és a munkaerőpiaci helyzet változása is befolyásolt. Tavaly­előtt a belföldi vándorlási folyamatok következtében 3701 fővel fogyott a népesség, ami viszont 19 százalékkal kisebb mértékű volt, mint 2019-ben. Érdekesség, hogy 2020-ban a szomszédos megyék közül Nógrád és Heves tudta növelni népességének számát. Ebben az is közrejátszott, hogy közelebb vannak a kedvező munkaerőpiaci viszonyokkal rendelkező Budapesthez és Pest megyéhez. A két szomszédunkkal ellentétben viszont Borsod-Abaúj-Zemplén népességmegtartó ereje gyenge. Tőlünk az ország más részeibe összesen 15 140 fő vándorolt el 2020-ban.