– Ehhez és a további elképzelésekhez a kormányzat és jómagam is minden támogatást megadunk, amit remélem, az itt élők is értékelnek majd. Ugyanúgy, mint a választókerületem többi településének, Sajókeresztúrnak is megígérhetem, hogy ha rajtam múlik, az eddigi fejlődés töretlenül haladhat tovább a jövőben is – mondta a képviselő.