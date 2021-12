– A kosárfonó szakma a kihalás szélére került, mi most igyekszünk megmenteni, akit érdekel, azoknak átadni a tudományt – fogalmazott Sajókazán Pákó Imre, a csoport vezetője. – Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy használatba vehettük a teljesen modern, új otthonunkat. Polgármester úr segítségével, a kormány támogatásával, a Belügyminisztérium pályázatán elnyert összegnek köszönhetően valósulhatott meg mindez. Az elmúlt években szerencsére sokan megismerték már a munkásságunkat, ami ebből a szempontból is jó ajánlólevél volt. Természetesen a jövőben is azon leszünk, hogy ezt az ősi szakmát minél jobban népszerűsítsük.