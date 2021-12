A SEGA Hungary Kft. magyarországi gyárának új csarnokát avatták fel csütörtökön. A szirmabesenyői gyár és fejlesztőközpont megtekintésén részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megtiszteltetés, hogy a másfél évvel ezelőtti alapkőletételen és most az új csarnok átadásán is jelen van a miniszter – emelte ki Dobos Péter, a SEG Automotive Hungary Kft. műszaki gyárigazgatója. Ez eltelt idő alatt sok változás történt, befejeződött az új telephely költözése Szirmabesenyőre, és az utolsó gyártósorokat is telepítették. Minden egy helyen található, a gyártás mellett a fejlesztés, a tesztlaborok és a támogatófunkció is.