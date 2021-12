A kormány három hónapra hirdette meg a limitált árat, de az elnök szerint, ha szükséges, ezt bizonyára meg is hosszabbíthatják. Bár mindenki, így a kormány is arra számít, hogy addigra maga a világpiac is visszarendeződik, és mérséklődnek az olajárak, nem lesz szükség további beavatkozásra. A Bokik mindenképpen üdvözli ezt az intézkedést. Vannak rendkívüli helyzetek, amikor egy kormányzatnak be kell avatkoznia proaktívan a piac működésébe, fogalmazott a megyei elnök.