– Az osztályban mindenkinek van okostelefonja – mondja, és hozzáteszi: van, akinek több is. A suliban sok házi feladatot ezzel kell megoldanunk. Én a mobilomon keresztül tartom a kapcsolatot mindenkivel, így szerzek információkat, már nem is tudnék meglenni nélkülük, mindig nálam vannak. Az viszont nagyon kiborít, hogy állandóan muszáj a neten lógnom, hogy válaszolni tudjak, ha jön egy üzenet, még akkor is, ha cikiznek, vagy ha ismeretlenek hívnak. Ezért is van kettő.