Négy gyermeket nevelt föl, így szülőként is mondhatja, hogy mennyire jó látni az óvodások mellett álló édesanyákat és édesapákat – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A gyermekekkel eltöltött idő ajándék, de ugyanakkor felelősség is. Fontos ugyanis, hogy milyen mintát lát, milyen útravalót kap a gyermek a szüleitől és a pedagógusaitól. Az egyházi nevelés ennek jó alapja lehet – tette hozzá az államtitkár. A most átadott óvodai beruházás 345 millió forintot tett ki. Az egyházkerületben továbbiak is elkészültek már, vagy folyamatban vannak. Hét településen nyolc helyszínen bővítik a férőhelyeket megyénkben.