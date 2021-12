Különösen akkor gyógyul nehezen a fekélyes láb, ha az illető cukorbetegségben szenved. A sebeknek gyenge a gyógyulási hajlamuk, és emiatt sokszor eredménytelen a legtöbb beavatkozás – jegyezte meg a szakember. A sebek megfelelő tisztítása mellett úgynevezett lökéshullám-kezeléssel is felgyorsíthatjuk a sebgyógyulás folyamatát. A terápia lényege, hogy a hanghullámok pozitív és negatív nyomású lökéshullámokat hoznak létre a lábon, és a kezelt terület sejtjeiben elnyelődnek. Ezzel pedig öngyógyulást fokozó, gyulladást csökkentő folyamatokat indítanak be. A fertőzéstől megtisztított seb sejtjei sokkal több oxigénhez és tápanyaghoz jutnak, ezért gyorsabban gyógyulnak – jegyezte meg a szakember, aki szerint a legjobb érzés az, amikor a páciens arról számol be, hogy el tudta kerülni a műlábat, vagy azt, hogy tolószékbe kerüljön.