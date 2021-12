A Puskás Ferencről szóló történetek száma véges, de Entrialgo könyvében azok is mind benne vannak, amelyek nem annyira közismertek, és csak apró betűs megjegyzésekben lelhetők fel – erről Szente Vajk, a 2020- ban bemutatott Puskás-musical társszerzője beszélt. A mű értékének tartja azt is, hogy miközben a musical csak 1960-ig idézi fel Puskás életét, a kötet az utána következő időszakra is kitér.