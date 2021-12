Megvan persze a Szent Erzsébet sétány maga története is, amely egészen 2007 környékéig nyúlik vissza. 2007 volt ugyanis Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója. Ebből az alkalomból döntött úgy az akkori polgármester, Káli Sándor vezetésével a miskolci önkormányzat, hogy a szent tiszteletére közterületet nevez el a belvárosban. A döntés nyomán a sétánynak kiszemelt terület egyik házfalára el is helyezték a közterület nevét jelző táblát. Ezzel be is fejeződött az ominózus sétánnyal kapcsolatos minden kézzel fogható dolog. A szándék tehát nemes volt, de további tettek nem követték, így a jobb sorsra érdemes, sétánynak kiszemelt terület csak várja, hogy végre valakik méltóvá tegyék a neki nevet adó történelmi alakhoz.