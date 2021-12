Az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó téma a Görögszőlő utca forgalmi rendje volt. Mint ismert, ez az az utca, amelyet az autósok előszeretettel használnak surranópályának a reggeli és délutáni csúcsforgalom idején, hogy elkerüljék a dugóra hajlamos, egysávos főutcát. Ugyanakkor ugyanez az utca a kerékpárosok számára is közkedvelt útvonal a belvárosból Diósgyőr és a Bükk felé. Erre természetesen felfestett kerékpárossáv is jogot biztosít számukra az út két oldalán. Dr. Varga Attila Károly a Görögszőlő utcán és környékén élők nevében beszélt a plénum előtt arról, hogy két évvel ezelőtt a helyiek megkérdezése nélkül alakították ki az utca jelenleg is érvényes forgalmi rendjét, amely azt jelenti, hogy egy helyen kénytelenek közlekedni az autósok, a kerékpárosok és a gyalogosok is. Úgy vélte, hogy lakossági fórumon kellene kialakítani a megfelelő álláspontot. Ezt támogatta Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő is, aki azt is jelezte, hogy szerinte csak a helyieknek lenne szabad részt venni a fórumon. A közmeghallgatáson elhangzottakra visszatérünk.