Duray Miklós Losoncon született 1945-ben, aktívan 1965 óta politizál. A kommunizmus idején kétszer is bebörtönözték, Amerikából hazatérve részt vett a bársonyos forradalomban, 1990-ben megalapította az Együttélés politikai mozgalmat. Szlovákiában az MKP, a Magyar Koalíció Pártja megalakulásában is aktív szerepet játszott. A 2010-es szlovákiai parlamenti választáson az MKP nem jutott be a parlamentbe, így képviselői mandátuma megszűnt. Ezt követően bejelentette, hogy korára való tekintettel visszavonul az aktív politizálástól és lemond az MKP-ban betöltött tisztségéről. 2010 óta a Soproni Egyetemen oktat politológiát.