Nem Banglades az egyedüli ország, ahol előfordul, hogy akár csak 7 éves gyerekek 12-14 órás műszakokban végezzenek fizikai munkát. A The Independent éppen november elején számolt be arról, hogy a világ hét legnagyobb kakaóvállalata is alkalmazhatott kiskorúakat. Bírósági iratok alapján több nagy csokoládégyártó profitálhatott kiskorúakat érintő emberkereskedelemből Afrikában.