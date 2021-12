A Honvédelmi Sportszövetség szabadidős, aktív gyakorlati tevékenységekkel egészíti ki a honvédelmi oktatás és nevelés iskolarendszerű képzését. Minden partneriskola a szervezet pályázati felhívása nyomán pénzügyi támogatást kaphat. Nagy értékű sporteszközökre és hagyományőrző eszközökre lehet pályázni, hogy a minőségi programok szervezéséhez megfelelő felszerelés is legyen. Ennek keretében akár 500 ezer forintot is elnyerhet egy iskola. De újabb egymillió forint erejéig a program megvalósítására is pályázhatnak. Az iskolák kreativitására van bízva, hogy mit szereznek be a Honvédelmi Sportszövetség támogatásából, vagy milyen programot valósítanak meg. Az egészséges életmódot és a sport eszközeit összekapcsolva aktív időtöltés megvalósítására ösztönöz a szervezet. Így támogatják a honvédkadétok számára szervezett tematikus túrákat, laktanya-látogatásokat, táborok, versenyek, hadtörténelmi és helyismereti, lövész- és küzdősport-, valamint egyéb, a honvédelem szempontjából hasznosítható foglalkozások, programok szervezését és az ezeken való részvételt – ismertette a programot Molnár Péter.