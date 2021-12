„Hála istennek nagyon sok felajánlás érkezett, ez egy összetartó település, de jöttek adományok Budapestről, Debrecenből, Nyíregyházáról és más helyekről is, sőt még a Dunántúlról is, amelyeket ezúton is köszönünk mindenkinek. Gyakorlatilag Istvánnak sikerült berendeznie egy szobát és a konyhát a kapott bútorokból és eszközökből, lett biciklije, edényei és ruházata is. Sőt, műszaki, híradástechnikai cikkeket is küldtek a felajánlók” – mondta a polgármester, aki úgy látja, hogy most már a körülményekhez képest rendeződött a család helyzete.