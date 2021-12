– Az érintett a felismerés után számos helyen kérhet segítséget megyénken belül is. A Miskolci Krízisambulancia, amit a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tart fent, minden hétköznap 8-16 óráig elérhető a 06-30-309-1552-es telefonszámon. Nálunk kérhetnek segítséget, kérdezhetnek, bejelentkezhetnek személyesen, telefonon, és online szociális, jogi és pszichológiai tanácsadásra is. Továbbá aszeretetnemart.hu oldalon, illetve A szeretet nem árt Facebook és Instagram oldalán is minden információ megtalálható a témában, elérhetőséggel együtt. Sőt a honlapon online anonim tanácsadásra is van lehetőség – hívta fel a figyelmet.