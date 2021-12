Azt is megtudtuk, hogy zsúfoltság nincs a bölcsődékben, nem is lehet, hiszen a csoportlétszámokat törvény szabályozza. Ez 12 fő, de ha a gyerekek már betöltötték a második életévüket, akkor 14-re emelkedhet. Az intézmények elsősorban dolgozó szülők gyermekeit veszik föl, de más is dönthet a felvétel mellett. Ilyenek a szociális okok, a rászorultság, vagy ha a szülő egyedülálló, háromgyermekes. A bölcsődei nevelést javasolhatja védőnő is vagy gyermekorvos a kicsi fejlődése szempontjából.