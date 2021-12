Jánost a Szinva utca másik végén állítottuk meg, és ő is rögtön arról beszélt érdeklődésünkre, hogy a Baross Gábor és a Selyemrét utcákon, illetve a Tiszai pályaudvaron jelentek most inkább meg a szexmunkások. Bár korábban is előfordultak arra is, de most mintha többen lennének. Saját tapasztalatunk szintén ebben erősített meg minket, mindkét alkalommal láttunk a strand parkolójánál sétálgató prostituáltat, még az első alkalommal eleredő esőben is. Második alkalommal odamentünk a hölgyhöz megtudakolni, tudja-e, hogy tilosban jár, de káromkodva elsietett.