Ha motivált, jó hangulatú kollégák között mozognak a campuson, akkor a diákok is jobban érzik magukat. Olyan inspiratív környezetet szeretnének teremteni számukra, ami miatt vonzóvá válnak, és ezt a hírt viszik a világba a Miskolci Egyetemről. A Gazdaságtudományi Karon van olyan képzés, ahol HR-szakembereket oktatnak. Azt remélik, hogy híd lesz a szövetség a munkaerőpiac és az egyetem között, tehát segíthet elhelyezkedni is a fiataloknak. Több magyarországi egyetem összefogásában – beleértve a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karát is – elindítottak egy a koronavírus hatását elemző HR-kutatást.