„Olyan szakmákkal a kezükben végeznek diákjaink, amelyekkel jól megállják a helyüket a felsőoktatásban és a munka világában egyaránt. Most elsősorban az általános iskolásokra a most pályaválasztás előtt állókra fókuszálunk, de várjuk a fiatalokat és a felnőtteket is – emelte ki Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója.