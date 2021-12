– Az érintett korosztályra jellemző, hogy egyre többen lépnek be a munkaerőpiacra, főleg gyakornokként – jelezte az Északnak Dabasi Halász Zsuzsanna, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának docense. – Az elmúlt évtizedekben a „tanulok és dolgozom” tendencia Észak-Magyarországon is jellemzővé vált. Ezt a folyamatot azok az adótörvények is támogatják, melyek csökkentik a fiatalok adóvonzatát, és ennek következtében a 25 év alattiak könnyebben kapnak munkát. Véleményem szerint jobb lenne, ha a fiatalok a tanulás mellett kevesebbet dolgoznának, de a diákmunkára igény van a munkáltatók és a fiatalok részéről egyaránt – tette hozzá a szakember.