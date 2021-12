Hangsúlyozta: ő azonban a gazdaságfejlesztésre tenné a hangsúlyt, hiszen az autópálya mentén Miskolc és Kassa között Encs a legnagyobb település. Saját lehajtóval is rendelkezik, ami középtávon lehetőséget ad a város ipari fejlődésére is. Lehetne itt akár egy logisztikai központ, vagy létesülhetne egy olyan cég, amelyik ipari termelést folytat. Abaújszántó és Encs is kiemelt településként szerepel a megye stratégiai programjában gazdasági szempontból. A két városnak lehetne akár közös ipari parkja, de más közös lehetőségeken is gondolkodtak – tette hozzá Mikola Gergely.