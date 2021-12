Az első napok rohama után mostanra visszaállt a szlovákiai „benzinturizmus” a mindennapos forgalomra. A szlovák–magyar határ közelében található benzinkutakon egyébként is gyakran fordulnak meg szlovák rendszámú járművek, ugyanis sokan dolgoznak a sátoraljaújhelyi ipari parkban található vállalatoknál vagy sárospataki cégeknél – nemritkán Magyarországon is tankolnak. A Budapest felé utazók is általában ezeken a kutakon állnak meg autópálya-matricát vásárolni, feltölteni az üzemanyagtankot. A helyszínen szerzett információk szerint, amikor a magyar kormány 480 forintban határozta meg az üzemanyagok legmagasabb árát, az első 3-4 napban a szlovákiai autósok közül többen nemcsak a járművük üzemanyagtartályát töltötték tele a határ menti magyarországi töltőállomásokon, hanem kannákat is hoztak. Ennek az volt az oka, hogy azt hitték: a világpiacihoz képest kedvezményes ár csupán néhány napig tart, ám amikor kiderült, hogy hosszabb érvényű intézkedésről van szó, véget is ért a roham. Sárospatak környékén gyakorlatilag nem is nagyon érezték meg a megnövekedett határon túli vásárlási kedvet a kutakon.