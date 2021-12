– Jó, hogy most a kisnyugdíjasokra is gondoltak. Szerintem helyes döntést hozott a kormány abban is, hogy egységesen 80 ezer forint nyugdíjprémium jár mindenkinek, mert így kevesebb lesz az elégedetlenség – vélekedett Szőnyi Gáborné, az „Életet az éveknek” nyugdíjasszövetség megyei szervezetének elnöke. – Egyébként nemcsak magunkra költjük a pénzt, hanem az unokáknak, dédunokáknak ajándékozunk belőle. Mindehhez hozzáadódik még a Salkaházi Sára-program 12 ezer forintos juttatása és a nyugdíj-kiegészítés is, amely az idei évben különösen magas volt.