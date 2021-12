– Tavasszal készült el a település határában található Árpád-kori alapokon nyugvó körtemplomunkhoz vezető szakasz – tekintett vissza az elmúlt időszak eseményeire Kocsik László Csaba, Kissikátor polgármestere. – Addig murvás, poros úton kellett közlekedni, de ez a helyzet szerencsére már a múlté. Több szempontból is fontos volt számunkra mindez. Egyrészt a templomunk turisztikai nevezetességének számít, másfelől a temetőt is innen kell megközelíteni, ezért a lakosság számára is sikerült javítani a körülményeken. Ezt az aszfaltozást az egri érsekség segítségével lehetett megvalósítani, ezután pedig további részek következtek.