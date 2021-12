A többszörös magyar bajnok erősember a Strongman Games nyílt kategóriájában az Egyesült Államokban mérettette meg magát. „Több számban is egyéni rekordot értem el az amatőr extrémsportolók legjelentősebb seregszemléjén. Például kocsicipelésben itthon négyszázharminc ki lós lengősúlyt is vittem már, most majdnem négyszázhat van várt rám” – mesélte.