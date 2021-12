- A szervál képes mérsékelt égövön is életben maradni egy ideig, de a téli hideget nehezen viseli. Bár itt a táplálékpaletta eltér az eredeti élőhelyétől, de mivel rágcsálókra, madarakra és halakra vadászik, nálunk is talál olyan zsákmányállatokat, amelyeket el tud ejteni. Akár nagy területeket is bejárhat és ha valóban emberek közelségéhez szokott, akkor feltételezhetően keresni fogja a lakott helyeket. Ugyanakkor jó tudni, hogy a ragadozók számára minden fizikai kontaktus nagy veszélyt jelent, amit igyekeznek elkerülni. Tehát, amennyiben találkozunk vele, ne pánikoljunk, hanem távolodjunk el tőle! Ha mégis közel jönne, keltsünk zajt és akkor valószínűleg nem fog megközelíteni bennünket. Később pedig lehetőleg jelentsük be a nemzeti parknak, vagy a 112-es segélyhívó számon – javasolta a szakember.