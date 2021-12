A településen alkalmazott innovatív megoldások leginkább a román delegáció tetszését nyerték el. – Ezek között is a környezetbarát technológiák alkalmazása keltette fel érdeklődésünket, mint például az alternatív fűtés, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás és a komposztálás. Úgy véljük, hogy ezeket a megoldásokat nálunk is alkalmazni lehetne, de megvalósíthatónak tartanák az irotai ökoturizmust is – emelte ki Pintille Anca, a román csoport vezetője.