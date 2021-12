– A Vidékfejlesztési Program keretében tovább folytatódik a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdősítésének kormányzati támogatása – nyilatkozta lapunknak Mihók István, az Északerdő Zrt. erdészeti vezérigazgató-helyettese. – Ennek célja többek között a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a minket körülvevő természetes környezet gyarapítása, a szél- és vízerózió elleni védekezés és környezetünk mikroklímájának pozitív irányú befolyásolása. Továbbá erdősítünk a faanyag mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében is. A támogatás két fő eleme az erdősítésre és az erdők ápolásának elősegítésére irányul. Emellett a mezőgazdasági művelésből való kivonás miatt kieső jövedelem pótlása is biztosított. Bizonyos kiegészítő tevékenységek támogatása is igényelhető: kerítés vagy villanypásztor, illetve padka készítése, erdőszegély létesítése, szarvasgombával beoltott csemete telepítése, őshonos ritka fafajok alkalmazása.