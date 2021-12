A közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) döntése alapján, a nyáron beérkezett érdemi észrevételekből több fejlesztés is megvalósul már a decemberi menetrendváltástól. Ezáltal az új menetrend nem csak a pályafelújítások, járműbeszerzések révén lehetővé vált módosításokat tartalmazza, hanem a lakosság javaslatait is figyelembe veszi, hogy még inkább az utasok igényeihez igazított gyakorisággal és indulási időkkel közlekedjenek a vonatok. Emellett a vasúttársaság a megváltozott utazási szokásokat is számításba vette, és több vonalon tovább javítja a szolgáltatási színvonalat, növelve a környezetbarát vasút versenyképességét az egyéni közlekedéssel szemben – írja a mavcsoport.hu.