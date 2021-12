Kérdéseinkre László István tankerületi igazgató válaszolt. Mint írta, jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv van hatályban, melyet augusztus 25-én módosítottak. Az intézkedési terv nem teszi kötelezővé a maszk használatát, valamint a testhőmérést, ugyanakkor az intézmény a házirendjében a szülőkkel és a diákönkormányzattal egyeztetve hozhat további szabályokat és óvintézkedéseket az intézményben. A szülők, valamint külső személyek belépése nem tiltott a köznevelési intézmények területére, de nem is javasolt. Az intézkedési terv a nagy létszámú események megszervezésével, így a nyílt napok megtartásával kapcsolatban is ad eligazítást. Ennek alapján nyílt napokat lehet szervezni, de a jelenlegi járványügyi helyzetben a tankerületi központ azt javasolja, hogy azokat az iskolák online formában szervezzék meg. Az intézményekben a rendszeres fertőtlenítő takarítás továbbra is elvárás. Ehhez a szükséges felületfertőtlenítő szereket a tankerület biztosítja. A kézfertőtlenítők rendszeres használata ugyancsak fontos eleme a fertőzés elleni védekezésnek, fogalmazott László István.