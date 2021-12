Az alapítvány alapítója a gimnázium, így a szoros együttműködés eredményeként az oktatási intézmény is sok területen tudja majd használni a járművet – közölte az Észak-Magyarországgal Nagy-Baló Csaba, a gimnázium igazgatója. Mint hozzáfűzte, például nagyon sok külhoni diák tanul náluk, közülük többen Kárpátaljáról érkeztek. Őket havonta egy alkalommal elszállítják a záhonyi magyar–ukrán országhatárhoz pénteken, majd vasárnap vissza. Ugyancsak jó hasznát veszik majd a busznak különböző táboroztatások alkalmával. A gimnázium tanulói – amikor a járványhelyzet azt nem akadályozza – ausztriai sítáborban vesznek részt. Eddig nagyon sokba került és körülményes is volt az eljutás a nyugati országszomszéd síterepeire, most ez is megoldódik – folytatta az igazgató. Megemlítette azt is: országos hírű a Sárospataki Református Kollégium kórusa, akik gyakran utaznak az országon belül, de nem ritka az sem, hogy Erdélyben, Felvidéken vagy Kárpátalján lépnek fel. Az ő utaztatásuk is megoldódik ezzel a beruházással, csakúgy, mint a színjátszó szakköré, amely rendszeres résztvevője például az erdélyi szilágycsehi Kárpát-medencei diákszínjátszó tábornak. De olcsóbbá és könnyebben tervezhetővé teszi majd a gimnázium számára az iskolai kirándulásokat, kiszállásokat is az új busz – jelentette ki Nagy-Baló Csaba.