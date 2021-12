Az év vége felé egyre inkább a hiánygazdaság tüneteit mutatja az újautó-kereskedelem Magyarországon. A forgalomba helyezések száma a csúcsot márciusban érte el 12 ezer 433-as darabszámmal, július óta viszont folyamatosan csökkenés figyelhető meg a hazai értékesítésben – erről tanúskodnak a Datahouse adatai. A piacot akkor a félvezetők hiánya akasztotta meg, ami különösen a leggyakrabban vásárolt „népautók” szegmensében szembetűnő. Egyes márkáknál a korábban általános 2-3 hónapról 6-7 hónapra nőtt a várakozási idő az autó átadásáig, de akadnak típusok, amikre pillanatnyilag nem is vesznek fel megrendelést. Erről számolt be Szabó György, a Szabó Suzuki tulajdonosa is, aki elmondta: ha pillanatnyilag van készleten a keresett modell és felszereltség, akkor át tudják adni. Előrendelést azonban egyelőre nem vesznek fel, mert az ígéreten kívül semmi biztosat nem tudnak mondani. A kereslet egyértelműen megnőtt az új autók iránt annak ellenére, hogy idén tavasszal az árak 10-20 százalékkal nőttek, és ez a folyamat jövőre, sőt megérzése szerint 2023-ban sem áll meg, mivel az alapanyag- és alkatrészhiányok sora gyűrűzött be már az idén is.