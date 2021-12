A hétvégén érezhetően visszaesett a forgalom a hazai benzinkutakon, sokan várták a hétfőt, hiszen a befagyasztott üzemanyagáraknak köszönhetően vannak olyan kutak, ahol 35-40 forinttal is csökkent a benzin és a gázolaj ára. Hétfőn reggel már a kutakon a lecserélt, friss árak várták a tankolni készülő autósokat, a legtöbb helyen 479,9 forintos árakkal nyitották a hetet, de több kúton a kerek 480 forintos ár került ki a táblákra. Érdekesség, hogy olyan töltőállomások is vannak, ahol a prémium 95-ös benzin, illetve dízel árát is 480 forintban állapították meg, noha a prémium üzemanyagokra nem vonatkozik a hatósági ár. A szakértők szerint az alacsonyabb árakkal nem csak a hazai autósok járnak jól, de benzin turizmusra is számítani lehet, mivel a környező országok nagy részében magasabbak az árak.