Dr. Alakszai Zoltán, a megye kormánymegbízottja hangsúlyozta, hogy a toborzóiroda fontos kapocs a társadalommal. Bár a sorkatonai szolgálatot eltörölték, a haza védelme továbbra is kiemelt maradt. Az elmúlt tíz évben is azt láttuk, hogy a magyar katonák minden nemzetközi és hazai küldetésük során helytálltak – fogalmazott. Szólt arról is: a magyar kormány a kutatás-fejlesztés, a modernizáció, valamint a hazai hadiipar-fejlesztés mellett fontosnak tartja azt is, hogy a katonai pálya kiszámíthatóságával és korszerűségével vonzó legyen a fiatalok előtt.