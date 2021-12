A Magyar Falu Programnak köszönhetően egy régi elavult épület kiszolgált tornaszobáját tudtuk felújítani, az udvaron pedig mesés játszóteret kialakítani – mondta az átadón Zilahy Zoltán polgármester. – Nagyon fontosnak tartom és tartjuk mindannyian gyermekeink jövőjét, fejlődését, így a Pénzügyminisztérium által kiírt minibölcsődei projektre is benyújtottuk a pályázatunkat. Elnyerésével egy vadonatúj 5-8 fős épületet hozhatnánk létre, ami biztosítaná a három évnél fiatalabb gyermekek nappali gondozását, nevelését és ellátását is. Nagyra értékelem Demeter Zoltán országgyűlési képviselő a településért tett áldozatos munkáját. Szóban, illetve személyesen is igyekszik támogatni minden olyan kezdeményezést, amely Rudolftelep életét jobbá, szebbé, élhetőbbé teszi – tette hozzá a település vezetője.