Az épületegyüttes hosszú ideig helyi védelem alatt állt, meséli a történetet Éliás András – és mint minden építmény, rendszeres karbantartást igényelt volna, de nem kapott, kezdett tönkremenni, majd a gombavizsgáló le is égett. Taba Benő a Káli Sándor-féle előző városvezetés idején (2009-ben) megbízást kapott a meglévő épületek hasznosítására-újjáépítésére. A teljes tervdokumentáció el is készült, később (2011-ben, ekkor már Kriza Ákos volt a polgármester) a teljes park rekonstrukciójára is felkérték, ő pedig ezeket a terveket is elkészítette. Most azonban egy másik terv alapján építi meg a látogatóközpontot a terület tulajdonosa, a BNP.