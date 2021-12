A melegebb évszakokban szemüveget viselünk, kalapot hordunk, hogy elkerüljük az erős napsugárzást, azonban ezt a szokásunkat ősszel sem szabad levetkőz­nünk, hiszen az UVA/UVB-sugarak felhős napon is eljutnak a bőr legvastagabb rétegeihez, ezzel károsítva azt. A Premium Vision Optika szakértője szerint nemcsak a napsugarak ártalmasak a látószerv számára, hanem a szél is, amely kiszárítja a szemet és a körülötte lévő bőrfelületet. A napszemüveg viselésével ezek a problémák, illetve a nap rendkívül erős vakító hatása is elkerülhető.