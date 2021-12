Az Iszomm álláspontját tolmácsoló jelölt felháborítónak tartja, hogy bár a botrány után az alpolgármester lemondott a hivataláról, helyi képviselői mandátumát megtartotta, így továbbra is közéleti szerepet tölt be. Lemondása után visszakapta múzeumigazgatói pozícióját is, így az intézményt most egy olyan személy vezeti, „aki a történelem egy súlyos korszaka gonoszságának nézeteit hirdeti. Nem maradhat közvéleményformáló szerepben az, aki másoknak ilyesféle példát mutat” – jelentette ki Pap Ferenc.