– Az intézmény egyik részének energetikai korszerűsítésén túl vagyunk. Mivel egy negyvenéves épületről beszélünk, további felújítások is ráférnek majd. Többek között a külső szigetelés, festés, mosdók és vizesblokkok átalakítása – erősítette meg Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. – Az utóbbi hónapokban köznevelési, oktatási intézmények felújítására, bővítésére, energetikai korszerűsítésére jelentős összegeket költöttünk. A továbbiakban is nagyszabású fejlesztésekre készülünk az Avasra fókuszálva, hiszen itt több olyan iskola is van, amely 30-40 évvel ezelőtt épült. Amennyiben tavasszal bizalmat fogok kapni a következő négy évre, ezekre az épületekre fogok a legjobban odafigyelni, a legnagyobb fejlesztések az Avason fognak megvalósulni – hangsúlyozta.