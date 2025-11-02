Betörte az orrát, mert nem akart tovább inni

A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben.

Súlyos testi sértés lett az incidens eredménye

Fotó: Shutterstock

A vád szerint két férfi 2025. május 6-án este Tiszaújvárosban - miután együtt bort vásároltak - az egyik városi parkban egy padon italozni kezdtek. Mikor elfogyott a bor, ittas állapotban szóváltás alakult ki közöttük amiatt, mert egyikük még inni akart és bort akart venni, a másik azonban már nem akart vele tartani. Súlyos testi sértés lett belőle.

Súlyos testi sértés a vád

Az egyik férfi a vita során a másikat ököllel, több alkalommal arcon ütötte. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló orrcsonttörést szenvedett. A sérülés tényleges gyógytartama 30 nap volt, azzal összefüggésben maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás nem várható.

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a bíróságnak.