34 perce
Tóba esett egy munkagép Borsodban, de az az igazán durva, hogy hogyan – videóval
Az információk szerint benne maradhatott az indítókulcs, így tudták ellopni. Még azóta is keresi az őket a rendőrség.
A mezőkövesdi Kavicsos tóból kellett daruval kiemelni egy munkagépet, amely a helyi útfelújítási munkálatok révén volt a helyszínen. Fiatalok kötötték el vélhetően heccből, bár a rendőrség keresi őket, az még nem derült ki, hogy direkt hajtottak-e a tóba vagy véletlenül.
Azóta is keresi őket a rendőrség
A helyiek szerint a fiatalok már napok óta a a munkagépek körül randalíroztak, majd volt, aki hallotta is a gépzúgást szombat éjszaka, de nem gondolták, hogy elkötöttek egy gépet. Egyelőre azt még nem tudni, hogy a társaság rajta ült-e, amikor az belegurult a tóba. A Tények című műsor riportja szerint úgy indíthatták be a kőszállító dömpert, hogy abban benne volt az indítókulcs.
