Tóba esett egy munkagép Borsodban, de az az igazán durva, hogy hogyan – videóval

Azóta is keresi őket a rendőrség

A helyiek szerint a fiatalok már napok óta a a munkagépek körül randalíroztak, majd volt, aki hallotta is a gépzúgást szombat éjszaka, de nem gondolták, hogy elkötöttek egy gépet. Egyelőre azt még nem tudni, hogy a társaság rajta ült-e, amikor az belegurult a tóba. A Tények című műsor riportja szerint úgy indíthatták be a kőszállító dömpert, hogy abban benne volt az indítókulcs.