Prostituáltak közt akart feleséget vadászni Miskolcon, de ami utána jött, abból csak vér és könny lett...

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt két nő és két férfi ellen csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt. Az eset középpontjában egy férfi áll, aki a miskolci vasúti pályaudvar környékén reménykedett abban, hogy házasságkötés céljából prostituáltakkal ismerkedhet meg.

A vádirat szerint a vádlottak közül egy apa és lánya is szerepel a vádlottak padján. A két nő 2025. június elején, a kora délutáni órákban tartózkodott a pályaudvar közelében, ahol a sértett megérkezett, hogy célját megvalósítsa.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Árulás és erőszak egy elhagyatott házban

A sértett beszélgetni kezdett a nőkkel, és az egyikük, kihasználva a férfi naivitását, azt állította, hogy elvállalná a feleség szerepét. Cserébe csak annyit kért, hogy a férfi fizesse ki az apja vonatjegyét.

A beszélgetést követően a két nő elkísérte a sértettet egy elhagyatott házhoz. A helyzet itt vett drámai fordulatot, amikor megérkezett a két férfi vádlott is – köztük a „házasságra hajlandó” nő apja. Az apa azonnal pénzt követelt a férfitól, majd követelését nyomatékosítva háromszor tenyérrel arcon ütötte áldozatát.