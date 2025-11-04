november 4., kedd

Prostituáltak közt akart feleséget vadászni Miskolcon, de ami utána jött, abból csak vér és könny lett...

Egy miskolci férfit a szerelem reménye hajtott a pályaudvarra, de a találkozó élete legrosszabb élményévé vált. A négyfős banda kegyetlen módszerei megdöbbentőek! Kik ezek az emberek, és miért kerestek egy teljesen ártatlan férfit? Olvasd el, és ismerd meg a megrázó részleteket!

A Tiszai Pályaudvar felé igyekezett a férfi, amikor rablás áldozata lett. A két férfi akivel összeismerkedett, pénzét, és telefonját követelte tőle.

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt két nő és két férfi ellen csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt. Az eset középpontjában egy férfi áll, aki a miskolci vasúti pályaudvar környékén reménykedett abban, hogy házasságkötés céljából prostituáltakkal ismerkedhet meg.

A vádirat szerint a vádlottak közül egy apa és lánya is szerepel a vádlottak padján. A két nő 2025. június elején, a kora délutáni órákban tartózkodott a pályaudvar közelében, ahol a sértett megérkezett, hogy célját megvalósítsa.

Árulás és erőszak egy elhagyatott házban

A sértett beszélgetni kezdett a nőkkel, és az egyikük, kihasználva a férfi naivitását, azt állította, hogy elvállalná a feleség szerepét. Cserébe csak annyit kért, hogy a férfi fizesse ki az apja vonatjegyét.

A beszélgetést követően a két nő elkísérte a sértettet egy elhagyatott házhoz. A helyzet itt vett drámai fordulatot, amikor megérkezett a két férfi vádlott is – köztük a „házasságra hajlandó” nő apja. Az apa azonnal pénzt követelt a férfitól, majd követelését nyomatékosítva háromszor tenyérrel arcon ütötte áldozatát.

Ami a szerelemnek indult, rablás lett

Ezután a négy vádlott nem kímélte a sértettet. Elvették a hátitáskáját és az övtáskáját, olyan erővel tépték le az övtáskát, hogy a férfi elvesztette egyensúlyát és a földre került. Átkutatták a táskák tartalmát, majd a földön fekvő sértett nadrágzsebét is leszakították. Zsákmányuk egy kétezer forintot nem meghaladó értékű mobiltelefon lett, amivel azonnal távoztak a helyszínről.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Ezt kéri az ügyészség a bíróságtól

Az ügyészség rendkívül szigorú büntetést indítványozott a vádlottakkal szemben. Két férfi és egy nő már büntetett előéletű, míg a negyedik vádlott nő büntetlen. A Miskolci Járási Ügyészség mind a négy vádlottra fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a bíróságnak.

 

