Szinte teljes fizetését elutalta a hirdetett termékekre – olyat kapott érte, hogy a rendőrségen kötött ki

A sértettek online vásárlások kapcsán összesen közel 300 ezer forintot utaltak el a meghirdetett termékekért, azokat azonban a mai napig nem kapták meg. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretein belül folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen. A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket. Szinte teljes fizetését elutalta – olyan online csalás áldozata lett, hogy a rendőrségen kötött ki.

Szinte a teljes fizetését ráköltötte az online piactéren talált termékekre, de ebből semmi sem érkezett meg hozzá. Online csalás áldozata lett.

Szinte teljes fizetését elvitte az online csalás

Csalás miatt folytat nyomozást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság három berettyóújfalui elkövetővel szemben. A sértettek online piactéren – 2024 tavaszán – fűkaszát, láncfűrészt, medencét kívántak vásárolni. Volt olyan vevő, aki a teljes vételárát és olyan is, aki csak az előleget utalta el – összesen közel 300 ezer forintot – a kiválasztott termékekért. Az árukat azonban a mai napig nem kapták meg a sértettek. A nyomozók 2025. október 27-én a 31 éves nőt, illetve a 28 éves és a 21 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is.

Vásárlás előtt mindig érdemes tájékozódni az eladóról, a webáruházról, ellenőrizni, és vigyázni, hogy csak a legszükségesebb adatainkat adjuk meg!

Ha valami nagyon olcsó, az túl szép, hogy igaz legyen!

Lehetőség szerint soha, sehol, senkinek ne utaljuk előre a vételárat, illetve annak egy részét sem!

Ha lehet, válasszunk személyes átvételi módot!

Ellenőrizzük az eladót a korábbi visszajelzések és a közzétett adatok alapján!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/

