Közlekedés
1 órája
Torlódásra számíthat, ha a főváros felé autózik – baleset az M3-ason
Hétfő este történt a közlekedési baleset.
A 31-32-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon történt a baleset. Szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi az M3-as autópálya főváros vezető oldalán, Gödöllő térségében.
A járműben csak a sofőr utazott. A 31-32-es kilométer között történt balesethez az aszódi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj kiemelte a gépkocsivezetőt az autóból és áramtalanította a járművet – írja a katasztrofavedelem.hu.
Korábban, a 37-es főúton történt közlekedési baleset:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre