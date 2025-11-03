november 3., hétfő

Győző névnap

+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Torlódásra számíthat, ha a főváros felé autózik – baleset az M3-ason

Címkék#M3-as#M3-as autópálya#baleset

Hétfő este történt a közlekedési baleset.

A 31-32-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon történt a baleset. Szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi az M3-as autópálya főváros vezető oldalán, Gödöllő térségében.

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-ason (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

A járműben csak a sofőr utazott. A 31-32-es kilométer között történt balesethez az aszódi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj kiemelte a gépkocsivezetőt az autóból és áramtalanította a járművet – írja a katasztrofavedelem.hu.

Korábban, a 37-es főúton történt közlekedési baleset:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További hírek a boon.hu-n.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu