Torlódásra számíthat, ha a főváros felé autózik – baleset az M3-ason

A 31-32-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon történt a baleset. Szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi az M3-as autópálya főváros vezető oldalán, Gödöllő térségében.

Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-ason (a fotó illusztráció)

A járműben csak a sofőr utazott. A 31-32-es kilométer között történt balesethez az aszódi hivatásos tűzoltók vonultak. A raj kiemelte a gépkocsivezetőt az autóból és áramtalanította a járművet – írja a katasztrofavedelem.hu.

