Hármas karambol az M3-ason, figyeljen, aki arra jár!

Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 44-es és 45-ös kilométere közötti szakaszán szombat délelőtt, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Hévízgyörk térségében.

Karambol történt az M3-ason (a fotó illusztráció)

Fotó: Huszár Márk

Az aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A sztráda érintett szakaszán a leállósávon halad a forgalom – írja a katasztrofavedelem.hu.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További hírek a boon.hu-n.