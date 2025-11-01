november 1., szombat

Baleset

55 perce

Hármas karambol az M3-ason, figyeljen, aki arra jár!

Címkék#M3-as#M3-as autópálya#közlekedés#baleset

Hatalmas kocsisorok, leállósávon haladó forgalom – karambol történt az M3-ason.

Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 44-es és 45-ös kilométere közötti szakaszán szombat délelőtt, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Hévízgyörk térségében.

Karambol történt az M3-ason (a fotó illusztráció)
Fotó: Huszár Márk

Az aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A sztráda érintett szakaszán a leállósávon halad a forgalom – írja a katasztrofavedelem.hu.

