Baleset
55 perce
Hármas karambol az M3-ason, figyeljen, aki arra jár!
Hatalmas kocsisorok, leállósávon haladó forgalom – karambol történt az M3-ason.
Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 44-es és 45-ös kilométere közötti szakaszán szombat délelőtt, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Hévízgyörk térségében.
Az aszódi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A sztráda érintett szakaszán a leállósávon halad a forgalom – írja a katasztrofavedelem.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
További hírek a boon.hu-n.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre